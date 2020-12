Ibrahimovic: “Possiamo arrivare in Champions League, i giovani iniziano a ragionare come me”

MILANO – Queste le parole di Zlatan Ibrahimovic, che con Massimo Ambrosini ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo giovane Milan: “Bisogna continuare, è qui che entro in gioco io. Non bisogna essere soddisfatti, sempre continuare. La partita più importante è la prossima, nessuno si ricorda della gara precedente. Devi vincere per raggiungere gli obiettivi, non sono abituati su questo. Quando arriva una partita diciamo che dobbiamo vincere per forza. Abbiamo iniziato a ragionare così per riuscire ad entrare in Europa, è salita la pressione ed hanno iniziato a giocare per qualcosa. Hanno un po’ di esperienza ma non sono abituati. Questa squadra può arrivare in Champions? Penso di sì, ho giocato otto mesi qua e penso di sì“. E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio!>>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA