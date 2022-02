Recupero Ibrahimovic: oggi lo svedese torna a correre

Arrivano importanti novità riguardo al recuper di Zlatan Ibrahimovic. Il giocatore svedese torna a correre

Redazione Il Milanista

Lo aveva anticipato il tecnico rossonero Stefano Pioli alla vigilia del match contro la Salernitana. Zlatan Ibrahimovic oggi tornerà a calcare i campi di Milanello ed inizierà un percorso graduale per rientrare in gruppo.

Il piano di Ibrahimovic

Il giocatore svedese ha in mente un piano per tornare in campo. Il suo obiettivo è esserci nel derby d'andata contro l'Inter di Coppa Italia. Ibra farà di tutto per esserci e provare ad essere decisivo di nuovo contro la sua ex squadra.

Le parole di Ibrahimovic a Radio105

Il forte attaccante svedese ha parlato ieri a Radio105 e ha detto: "Non dovevo tornare in Europa. Sono andato là perché uscivo da un infortunio grave. Alla fine è andata benissimo. È Mino che mi ha manipolato – dice ridendo - e mi ha convinto a venire qui. Non era programmato. In Europa era tutto fermo, serviva il terremoto di Zlatan". Queste le parole di Zlatan Ibrahimovic nella giornata di ieri a Radio105.

Programma personalizzato

Zlatan Ibrahimovic non forzerà i tempi per rientrare in fretta. L'idea sua e dello staff del Milan è quella di far rientrare lo svedese tra i convocati per la gara contro l'Udinese del 25 febbraio. Secondo la Gazzetta dello Sport, Ibra potrebbe mettere qualche minuto nelle gambe proprio contro i bianconeri per poi rientrare dal primo minuto 3 giorni dopo nel match contro l'Inter valido per la semifinale di andata di Coppa Italia.

Obiettivo vincere, sempre

L'obiettivo di Zlatan Ibrahimovic è sempre quello di vincere. Il Milan senza di lui è in lotta per lo Scudetto. Ora lo svedese spera di poter dare una grossa mano per mantenere il primo posto in classifica fino alla fine della stagione e di contribuire a portare il Milan in finale di Coppa Italia. Tutto questo in tre mesi, ovvero il tempo che ci separa da qui alla fine della stagione.