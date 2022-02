Ibrahimovic: “L’Italia è la mia seconda casa, volevo dirlo al mondo”

Il giocatore del Milan Zlatan Ibrahimovic ha parlato intervenendo all'evento dei propri NFTs. Le sue parole

Intervenuto all'evento dei propri NFTs ha parlato il giocatore del Milan Zlatan Ibrahimovic che ha detto: “"Ho deciso di scrivere questo libro perché nella mia vita ci sono tante cose da dire, così ho fatto un libro per ricordarmi di tutto quello che è successo. Volevo dividere la mia vita con tutti, così da conoscere la persona e non solo il calciatore. Italia è come la mia seconda casa, volevo ridare all'Italia qualcosa e ho scelto il libro. Ho scelto di dire tutto senza nascondere qualcosa, anche se qualcosa manca perché non me le ricordo". Queste le parole di Zlatan Ibrahimovic intervenuto all'evento dei propri NFTs.

Intervenuto all'evento degli NFTs di Ibrahimovic ha parlato il presidente del Torino Urbano Cairo il quale sullo svedese ha detto: "Ibra è forte, quando è in campo entra e fa gol, magari non con il toro. Lui è riuscito a fare qualcosa di diverso, non soltanto come trascinatore in campo, ma anche come leader di un gruppo in campo e fuori. E' una cosa importante saper trasmettere agli altri una motivazione positiva. In tanti chiedono come fa il Milan ad essere così in alto... il Milan è primo perché ha una combinazione di giocatori di talento e un grande condottiero come Ibra".