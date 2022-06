Zlatan Ibrahimovic ancora in campo: pronto a firmare il rinnovo

A 40 anni è naturale che il calciatore abbia meditato a lungo su una scelta così importante. Il suo fisico non è stato in condizioni ottimali, e come se non bastasse, il rovescio della medaglia della sua presenza (seppur razionata nell'ultima parte di stagione) è l'operazione alla quale dovrà sottoporsi e che lo terrà fuori dal campo almeno per metà della prossima stagione. Il suo rientro è previsto non prima di gennaio ma l'importanza di Ibra va oltre. Raramente si ricordano calciatori così importanti anche fuori dal campo, almeno nel passato recente. Lo svedese è tra questi e il Milan non vuole privarsi del suo leader in campo e fuori.