Ibra al veleno: “Pallone d’Oro? Se parli e dici quello che pensi non lo vinci”

Il noto attaccante svedese del Milan Zlatan Ibrahimovic ha parlato in un'intervista che ha rilasciato alla Bild

Zlatan Ibrahimovic è nel ritiro della sua Svezia pronto per affrontare una gara importantissima contro la Polonia per accedere ai prossimi Mondiali in programma in Qatar il prossimo inverno. L'appuntamento è per martedì sera. Per l'occasione il totem svedese del Milan potrebbe partire dal primo minuto. La sua sola presenza incute timore a Robert Lewandoski e compagni. Ibra e il commissario tecnico svedese Andersson lo sanno.

Zlatan Ibrahimovic dal primo minuto contro la Polonia?

Dal suo ultimo infortunio con il Milan, Ibra non è mai partito dal primo minuto. Potrebbe giocare dall'inizio nella partita più importante. Quella contro la Polonia per accedere ai prossimi Mondiali. Gara secca, chi vince accede alla fase a girone in programma il prossimo inverno in Qatar. Per chi perde, invece, il sogno sfuma.

Intanto il centravanti rossonero ha parlato al quotidiano tedesco "Bild"

Nel frattempo Zlatan Ibrahimovic ha rilasciato un'intervista al quotidiano tedesco della Bild. Noi vi riportiamo le sue dichiarazioni. “Ero e sono curioso della Bundesliga e di una squadra come il Bayern Monaco, è un club incredibile. Ogni volta che ho giocato contro di loro si potevano vedere gli impianti, lo stadio, l’organizzazione. La storia del club è piuttosto impressionante”.

L'asso svedese ha poi parlato del Pallone d'Oro e del modo in cui viene assegnato

Zlatan Ibrahimovic ha poi espresso un parere anche sul Pallone d’Oro e sul come ogni anno viene assegnato: “Questi premi sono politici. Vogliono Mr Perfect. Se parli e dici quello che vuoi , non ottieni questo tipo di premi. E’ facile darli a qualcuno che è Mr. simpatico ragazzo. Per me non cambia nulla. Non mi rende migliore e peggiore”. Queste le parole dure di Zlatan Ibrahimovic al quotidiano tedesco della Bild che sanno tanto di frecciatina agli organi della UEFA in merito ai metodi di assegnazione del Pallone d'Oro.

