Maldini studia il rinnovo del suo top player: le incognite sono tante

Paolo Maldini sogna il rinnovo di un top player di Stefano Pioli. Il direttore sportivo rossonero dovrà però valutare bene il tutto

Il direttore sportivo rossonero non si ferma è in programma ha degli importanti colloqui per capire la fattibilità o meno di un rinnovo di contratto. Si tratta di Zlatan Ibrahimovic. Il gigante svedese ha il contratto in scadenza il 30 giugno del 2022. A fine campionato Zlatan Ibrahimovic sarà dunque libero di accasarsi altrove. L'ex punta di diamante del Paris Saint Germain ha espresso negli ultimi giorni la volontà di continuare a giocare anche il prossimo anno e non ha escluso che dopo il Milan ci sia un'altra squadra nel suo futuro. Da qui la pazza idea di Paolo Maldini.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport Paolo Maldini sta lavorando per imbastire il rinnovo di contratto di Zlatan Ibrahimovic. Certo, le incognite sono molte, a partire dall'età che inevitabilmente avanza e dagli infortuni che nell'ultimo anno e mezzo lo hanno più volte relegato ai box. Le prossime partite e i prossimi mesi saranno importanti anche per capire la tenuta fisica di Zlatan Ibrahimovic. Il suo immenso talento non si discute. Se questo talento sarà supportato da una tenuta fisica discreta, Paolo Maldini non esiterà a proporre allo svedese un rinnovo di contratto. Si parla di un anno. Ibra andrebbe così a legarsi alla società rossonera fino al 30 giugno 2023, ma per ora sono solo ipotesi. Ancora tutto troppo prematuro per parlarne. Il discorso verrà rimandato con ogni probabilità al nuovo anno. I tifosi del Milan intanto sognano.