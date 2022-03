Leonardo duro su Ibrahimovic: “Sto aspettando ancora che mi ringrazi”

Il d.s. del Paris Saint Germain Leonardo ha parlato in un'intervista all'Equipe. Sentite le sue parole su Ibrahimovic

In esclusiva all'Equipe ha parlato in direttore sportivo del Paris Saint Germain Leonardo il quale su Zlatan Ibrahimovic ha detto: "Zlatan ha chiesto varie volte di tornare al Psg. Sto ancora aspettando un'intervista in cui ringrazi pubblicamente questo club per ciò che ha fatto per la sua carriera. Il Psg esisterà prima e dopo lui. Ora ditemi, dov'è l'indisciplina? Non vale nemmeno la pena di rispondere. Ci sarà una ragione se ogni volta che un giocatore lascia il Psg poi non può smettere di parlare di noi. Tutto il mondo vuole venire qui". Questo il pensiero duro del direttore sportivo del Paris Saint Germain Leonardo su Zlatan Ibrahimovic. Ricordiamo che il fuoriclasse svedese, nell'autobiografia Adrenalina aveva accusato il Paris St. Germain di essere un club "indisciplinato".