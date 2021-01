Ibrahimovic: “Mandzukic? Saremo in due a far paura. I giovani mi sfidano…”

MILANO – Il Milan espugna Cagliari 2-0, replica al successo dell’Inter sulla Juve e torna a comandare il campionato da solo a +3 sui cugini.+10 invece sulla Juventus che ha però ancora una partita da recuperare. Decide una doppietta di Ibrahimovic, ma il Diavolo in vista della partita di sabato con l’Atalanta perde altri uomini preziosi: Romagnoli e Saelemaekers saranno squalificati. Queste le parole nel post-partita di Ibrahimovic.

SULLA SFIDA E LA CONDIZIONE FISICA – Dovevo fare un altro gol. Ma bastavano due per vincere. Oggi è stata partita difficile, non giocavo da 57 giorni, ma alla mia età può succedere. Il Cagliari ci ha dato filo da torcere.

SUI GIOVANI – Sono loro che mi spronano perchè vogliono correre più veloce di me.

SUL CAMPIONATO – Siamo a metà e stiamo facendo bene. Ora però viene il difficile, in 3 mesi giochiamo tantissime partite. Pertanto un programma durissimo, ma Mandzukic e Meitè ci aiuteranno. Magari arriva anche qualcun altro. Così il Milan può fare rotazioni.

SU MANDZUKIC – Felice per il suo arrivo. Così saremo in due a mettere paura agli avversari. Ma io credo in me, credo in Zlatan. Se rimango? Dipende da Maldini. Io qui sono molto felice.

Di seguito la classifica aggiornata:

Milan 43

Inter 40

Napoli 34*

Roma 34

Juventus 33*

Atalanta 32*

Lazio 31

Sassuolo 30

Verona 27

Sampdoria 23

Benevento 21

Bologna 20

Spezia 18

Fiorentina 18

Udinese 16*

Genoa 15

Cagliari 14

Torino 13

Parma 13

Crotone 12

* Una partita in meno