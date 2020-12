Ibrahimovic, le ultime sulla partecipazione a Sanremo, anzi Zanremo

MILANO – Dopo Cristiano Ronaldo, Roberto Baggio, Francesco Totti e Antonio Cassano Zlatan Ibrahimovic sarà l’ospite d’eccezione del Festival di Sanremo, la kermesse canora che si svolgerà nella città ligure dal 2 al 6 marzo 2021. Una partecipazione particolare per lo svedese che, a differenza degli altri calciatori, sarà presente a tutte le serate. L’ex PSG e Barcellona guadagnerà 50.000,00 €uro a puntata, lo stesso ingaggio di Fiorello. Ibrahimovic però dovrà fare i conti con la sua professione, ovvero il calciatore. Ibra, durante la manifestazione si allenerà in un centro sportivo di Montecarlo, come confermato dal giornalista Gabriele Parpiglia a Radio Sportiva: “Durante la manifestazione si allenerà fuori sede, a Montecarlo. Guadagnerà quanto Fiorello, cioè 50.000 euro a serata“.

E IL MILAN IN LOTTA PER LO SCUDETTO? – In tutto ciò il Milan, il suo club che gli paga lo stipendio, continuerà a lottare per vincere lo scudetto che manca dalle bacheche di via Aldo Rossi dal lontano 2011. E nei giorni della kermesse, precisamente il 3 marzo, i rossoneri scenderanno in campo contro l’Udinese. Un match importante contro la formazione di Luca Giotti. C’è quindi da capire come il campione si gestirà tra i due impegni. Le parti, ovvero il Milan e l’organizzazione di Sanremo, stanno discutendo come gestire la presenza del giocatore. Due le ipotesi: dal vivo o da remoto, magari tramite Zoom. Secondo però Gabriele Parpiglia, nel corso della sua intervista a Radio Sportiva: “Sarà presente fisicamente in quattro serate, quando c’è Milan-Udinese sarà in collegamento“. Quel che è sicuro è che in qualche modo Ibra parteciperà anche alla puntata del 3 marzo come confermato da Amadeus, che l’anno scorso salì sul palco di Sanremo con la maglia del nerazzurro Lukaku: “Ibra ci sarà tutte e cinque le sere e non salterà nessuna partita del Milan, nonostante io da interista ci abbia provato in tutti i modi”.

DA SANREMO A ZANREMO – “Zanremo ci siamo “…perché Sanremo e’ Zanremo…” così Zlatan Ibrahimovic ha commentato la sua partecipazione alla kermesse musicale con un video su Instagram mentre si tuffava, indossando solo le mutande, nella neve della sua Svezia. Ecco il post completo: