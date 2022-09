Ibra: “Smetto quando vedrò qualcuno più forte di me, tornerò con violenza”

Il centravanti svedese del Milan Zlatan Ibrahimovic ha parlato in una intervista alla Gazzetta dello Sport: le sue parole

Redazione Il Milanista

In esclusiva alla Gazzetta dello Sport ha parlato il fuoriclasse svedese del Milan Zlatan Ibrahimovic il quale sulla fatidica domanda circa il suo rientro e sul come sta ha risposto: "Bene, lavoro tutti i giorni per tornare. Quando tornerò? Lo vedrete, sicuramente. Quando tornerò, mi farò sentire, ci potete contare. Lo farò con violenza. Ci vuole pazienza, questa è la chiave ora".

Se il Milan è più forte rispetto all'anno scorso

"Siamo ancora più forti dello scorso anno come gruppo. Nel complesso, siamo una squadra migliore, il mercato nell’estate dopo lo scudetto ci ha rinforzato e ora abbiamo più alternative in panchina. Il Milan mi piace, questo è chiaro. Se non mi fosse piaciuto, non sarei stato qui". Tra i nuovi acquisti c'è anche Charles De Ketelaere, su cui Zlatan non ha dubbi: "De Ketelaere è un top, lo dico io. Dovete solo dargli un po’ di tempo per crescere".

Infine sulle dichiarazioni di Zvonimir Boban dei giorni scorsi

"Se Zvonimir Boban ha sbagliato a dire che dovevo smettere? Questo dipende. Se vedrò un giocatore più forte di me, smetterò. Ma ancora non l’ho visto...". Queste le parole del fuoriclasse svedese Zlatan Ibrahimovic in esclusiva alla Gazzetta dello Sport.