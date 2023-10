Ibrahimovic: “Quando dico che sono Dio, non scherzo! Su Guardiola…”

L’ex attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic ha rilasciato un’intervista nella quale ha parlato di tutto senza filtri

L’ex giocatore del Milan, Zlatan Ibrahimovic, si è raccontato senza filtri in un’intervista realizzata con Piers Morgan. Di seguito un’anteprima:

Sull’essere Dio: “Vuoi giocare con il fuoco? Sarò il tuo fuoco. Ma ti brucerai. Quando dico che sono Dio, pensi che stia scherzando? Non sto scherzando”.

Se fosse un cattivo in un film di James Bond: “Fare il cattivo in un film di James Bond? Schiaccerei Bond, ma sono molto costoso, non sono gratis”.

Su Guardiola: “Al primo incontro con lui mi disse: ‘Ricorda, qui i giocatori non arrivano in Ferrari’. Io ho portato la mia fottuta Ferrari”.

Sulla morte di Raiola: “Una grande perdita. Non era solo un agente, era tutto per me. Mi manca ancora, manca a tutti”.

Un retroscena sull’Arsenal: “Non sono andato all’Arsenal: non faccio provini, davvero. Sono il migliore, fanculo a tutto il resto”.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.