Milan in Nazionale: le parole di Ibrahimovic, Giroud e Maignan

Dopo le fatiche con le rispettive nazionali Zlatan Ibrahimovic, Olivier Giroud e Maignan hanno parlato ai giornalisti

Redazione Il Milanista

Nella giornata di ieri sono scesi in campo molti rossoneri impegnati con le rispettive Nazionali come Zlatan Ibrahimovic nei playoff persi dalla Svezia contro la Polonia, e i francesi Olivier Giroud e Mike Maignan nell'amichevole contro il Sudafrica vinta per 5 a 0. Ecco le loro parole

ZLATAN IBRAHIMOVIC AL CANALE CMORE SUL SUO FUTURO - "Finché posso rimanere in forma, giocare e contribuire in qualche modo, ci spero. Continuerò il più a lungo possibile. Qui non avrete un'altra risposta solo perché non abbiamo vinto questa partita e non ci siamo qualificati per i Mondiali. Questo vale per la Nazionale, ma anche per il Milan".

OLIVIER GIROUD DOPO LA VITTORIA CONTRO IL SUDAFRICA - "Ho segnato ancora, bene così, quando sono in campo cerco sempre di dare qualcosa in più. Griezmann mi ha fatto un bell’assist e sono riuscito a trasformarlo in gol. Sono contento, continuiamo così e poi mi sono avvicinato ancor di più al record di Henry; ce l’ho in testa, ma non è un’ossessione, se devo passare il pallone lo faccio senza problemi: penso prima al collettivo e al bene del gruppo, poi il record arriverà".

MIKE MAIGNA DOPO L'ESORDIO CON LA NAZIONALE FRANCESE - "Ho provato tante emozioni perché fra l’altro giocavo in casa, a Lille dove ho vissuto anni belli e in più giocare con la Nazionale francese è sempre speciale. È stata una bella serata, un momento piacevole che porterò con me, come anche la vittoria e il mio esordio da titolare in Nazionale". Ma parlando di mercato, si delinea l'undici titolare da sogno per la prossima stagione<<<