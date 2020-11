Ibrahimovic già in rete contro il Lille

MILANO – Durante la sua avventura in Francia con la maglia del PSG Zlatan Ibrahimovic ha segnato 3 gol (dei 156 totali) contro il Lille, l’avversario di domani in Europa League. Il Milan invece ha affrontato il club transalpino durante i gironi di Champions League del 2006/07: quella volta i rossoneri pareggiarono 0 a 0 a San Siro ma persero 2 a 0 la trasferta. Una macchietta nel percorso che portò il club di via Aldo Rossi sul tetto d’Europa, battendo il Liverpool in finale.