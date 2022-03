Ibrahimovic, il suo futuro è sempre più rossonero: due ipotesi

Ibra-Milan si va avanti insieme. Nuovi aggiornamenti nella giornata di oggi. Sono due le strade percorribili, la scelta spetta allo svedese.

Il futuro di Zlatan Ibrahimovic è un tema caldo e lo sarà sempre da qui a fine stagione, quando le parti si siederanno a un tavolo per decidere insieme il futuro dello svedese. Come anticipato nella giornata di ieri, il Milan aveva aperto alla possibilità di un futuro in dirigenza per l'11 rossonero. Filtra ottimismo sul fatto che il binomio Ibra-Milan possa continuare a braccetto anche in futuro. Ricostruiamo la vicenda che negli ultimi giorni vive di continui aggiornamenti.

Tutto si apre a seguito delle dichiarazioni dell'attaccante in conferenza stampa con la nazionale svedese. L'idea che il campione stia pensando al ritiro è legittima, i suoi 40 anni lo portano a fare tutta una serie di considerazioni sul futuro. Nella sua testa esiste solo il calcio ed è normale che sia così. Se si è a conoscenza della sua personalità è semplice ritrovarsi nelle sue parole, tanto da farci sembrare strano immaginare che, come tutti, possa avere delle difficoltà.

Una risposta dalla società rossonera è arrivata ieri. Il Milan vuole continuare con Ibra anche in futuro, anche se in una veste diversa. Per questo sembrerebbe avergli assicurato un posto dietro la scrivania. Da quanto emerso in mattinata ci sarebbero due strade possibili.

La prima ipotesi è legata al rinnovo per un'altra stagione con il suo contratto che scenderebbe da 7 a 2 milioni annui con l'aggiunta di bonus legati alle presenze, per poi rimandare i discorsi sul futuro dirigenziale. L'altra, qualora decidesse di ritirarsi a fine stagione, lo vedrebbe non più protagonista in campo ma fuori. Resta ancora da capire se accanto a Stefano Pioli con un ruolo nello staff tecnico o accanto a Maldini con un ruolo dirigenziale.

Ad oggi la prima opzione sembrerebbe quella più concreta, con il calciatore svedese che potrebbe rinnovare per un altro anno e accordarsi per un ruolo nella società rossonera a partire dalla stagione 2023-2024. In ogni caso il suo futuro è legato al Milan, la scelta spetta ad Ibra.