Ibrahimovic formula gli auguri di Natale… a modo suo

Ibrahimovic e gli auguri di Natale

MILANO – Zlatan Ibrahimovic, nel suo essere campione sul terreno di gioco, non ha mai risparmiato ai suoi tantissimi estimatori attestati di superbia fuori dal comune. Ha testimoniato questa sua particolare, ma ormai tipica del personaggio, attitudine anche alla vigilia del 25 dicembre, formulando in questo modo gli auguri di Natale sui suoi profili social: un leone (suo simbolo da anni) con il dito medio e la descrizione "Merry Chiztmaz", con la Z di Zlatan a dominare al posto della consueta S.