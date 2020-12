Ibrahimovic a Sky Sport: “Non dobbiamo rilassarci né essere soddisfatti: nessuno sta pensando agli obiettivi”

MILANO – “Tutti sanno che stiamo facendo bene, ma nessuno sta pensando agli obiettivi. Tutto quello che arriva è un bonus, vedremo quello che succederà. Non dobbiamo rilassarci o pensare che va tutto bene, dobbiamo continuare. Non dobbiamo essere soddisfatti. Una cosa è giocare le partita, un’altra è vincere per raggiungere un obiettivo”, così Zlatan Ibrahimovic a Sky Sport sul momento dei rossoneri. E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio!>>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA