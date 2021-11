Milan-Sassuolo, Ibrahimovic a caccia di nuovi record.

Nella gara di domani tra Milan e Sassuolo Ibrahimovic può raggiungere dei nuovi traguardi. Ecco quali sono.

Domenica alle 15 è in programma a San Siro la sfida tra Milan e Sassuolo. Dopo la vittoria contro l’AtleticoMadrid, il Milan vuole tornare a raccogliere punti in Serie A. Nell’ultima giornata di campionato i rossoneri hanno subito un brusco stop a Firenze. L’obiettivo del Milan è tornare a vincere in campionato così da rimanere ancorati al Napoli. Entrambe le squadre si trovano al primo posto in classifica con 32 punti. Gli uomini di Piolidevono sfruttare l’occasione per vincere e tentare il sorpasso sui partenopei. Il club azzurro infatti dovrà affrontare nella serata di domenica la Lazio. La speranza dei diavoli è in un passo falso degli avversari così da poterli superare ufficialmente in classifica.