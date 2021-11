Ibrahimovic-Milan: accordo per un altro anno, si aspetta la fumata bianca

Zlatan Ibrahimovic potrebbe continuare la sua avventura in rossonero anche nella prossima stagione. L'accordo con il Milan sarebbe molto vicino

Redazione Il Milanista

Zlatan Ibrahimovic è ad un passo dal rinnovo con il club di Via Aldo Rossi. La società vorrebbe mettere tutto nero su bianco entro il mese gennaio. Il gigante svedese sta bene in rossonero è diventato un vero e proprio leader per i tifosi e un'icona all' estero per il Milan. Se le condizioni di Zlatan continueranno ad essere queste, il rinnovo contrattuale avverrà in automatico. Nonostante i suoi 40 anni, l'attaccante è ancora decisivo e la sua presenza a Milanello anche nella prossima annata potrebbe essere fondamentale. L'accordo tra le due parti è vicinissimo, si parla di un prolungamento contrattuale sino al 30 giugno 2023. Anche l'ex terzino giallorosso e rossonero Marcos Cafù aveva speso delle parole importanti per lo svedese dichiarando :" A 40 anni fa ancora paura. E poi può essere decisivo in molti modi: con i goal, con l'esempio, con l'impegno in allenamento".

Nella scorsa stagione il rendimento del calciatore svedese è stato ottimale. Zlatan ha collezionato 18 presenze e ben 15 reti e 3 assist. Mentre in questo avvio di stagione è sceso in campo solamente in 5 occasioni in campionato trovando 3 volte la via del goal. Il numero 11 rossonero si è caricato la squadra in moltissime occasioni. Grazie alla sua dirompente personalità, la quale lo spinge a dare sempre il meglio in ogni gara.

A 40 anni e dopo innumerevoli titoli in bacheca, lo svedese ha ancora fame. In ogni match è a caccia di nuovi goal per migliorare le statistiche e per cercare di raggiungere nuovi obbiettivi. Ibra ha collezionato in carriera 841 partite giocate, trovando il goal in 505 occasioni (400 nei campionati,57 nelle coppe europee,48 nelle coppe nazionali). Numeri infiniti di goal, il bombardiere svedese non vorrà di certo fermarsi infatti in passato ha dichiarato: " Non so se i rossoneri saranno la mia ultima squadra, gioco finché posso".