Con Ibra si può correre: le ultimissime verso la sfida al Verona

Le ultime novità da casa rossonera verso la sfida di domani sera alle 20:45 contro il Verona di Tudor, nona giornata di Serie A.

TORNA ZLATAN, TUROD HA QUASI TUTTI - In un momento durissimo per il Milan che perde il suo portiere titolare, i rossoneri si consolano con i ritorni di Giroud, probabilmente dall'inizio, di Calabria, ma sopratutto di Zlatan Ibrahimovic. Per il fuoriclasse svedese c'è speranza che possa rientrare tra i convocati per la sfida di San Siro. Potrebbe anche esserci uno scampolo per lui. Decisamente minori i problemi di Tudor. Il tecnico gialloblù avrà in Frabotta e Ilic gli unici assenti per la sfida del Meazza. In attacco occhi puntati sul Cholito Simeone, che sarà sostenuto dai due trequartisti Barak e Caprari.