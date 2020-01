MILANO – Dopo una lunghissima attesa anche Zlatan Ibrahimovic sbarca su Pes 2020. Il campione svedese, infatti, non era presente nella lista dei giocatori presenti sul noto gioco ma con il suo innesto al Milan, partner proprio del videogioco giapponese, era inevitabile un suo sbarco sulla piattaforma della Konami. Il valore di Ibrahimovic nel gioco sarà di 85, un overall che rispecchia le qualità dello svedese e lo porta in alto, fra i più forti in circolazione.