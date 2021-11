Ibra salterà la prima gara degli spareggi Mondiali, scopriamo il perché

Zlatan Ibrahimovic salterà la prima gara degli spareggi Mondiali con la sua Svezia, a causa di un'intervento scomposto su Azpilicueta

Zlatan Ibrahimovic salterà la prossima partita con la propria nazionale a causa di una squalifica rimediata nella gara tra Spagna e Svezia. Il calciatore rossonero non prenderà parte agli spareggi del prossimo marzo per accedere ai Mondiali di Qatar 2022. La stella svedese è entrata in campo solamente al minuti 73' di Spagna-Svezia. Partita terminata con il risultato di 1-0 per le Furie Rosse, portate in vantaggio da un goal di Alvaro Morata. La Spagna grazie ai tre punti ottenuti, è ufficialmente qualificata ai Mondiali del 2022. Discorso diverso invece per la Svezia, declassata ai playoff. Zlatan , come riportato dal concitato finale, sarebbe entrato in contatto nell' area avversaria con Cesar Azpilicueta. Lo svedese avrebbe scaraventato per terra il difensore spagnolo in maniera irruenta. A causa di questo gesto, Ibrahimovic è stato ammonito al 93esimo minuto di gioco. Il calciatore però era diffidato e dovrà quindi saltare il prossimo match.