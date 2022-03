Milan, Ibra prova a sorprendere tutti: oggi provino decisivo

Zlatan Ibrahimovic sta lavorando sodo per poter essere tra i convocati del Milan per la sfida di domani sera.

Redazione Il Milanista

Domani sera è in programma allo stadio Maradona un super match tutto da vivere. I padroni di casa affronteranno il Milannella 28esima giornata di campionato. Una sfida importantissima per le due formazioni, ma anche per il proseguo della stagione. Entrambe le squadre sanno di non poter sbagliare. Conquistare i tre punti vorrebbe dire raggiungere il primo posto in solitaria, scavalcando anche i nerazzurri. Proprio gli uomini di Inzaghi ieri sera si sono portati a 58 punti grazie alla vittoria sui granata. Ora la palla passa nelle mani dei partenopei e dei rossoneri, che hanno l’occasione di tornare al vertice della classifica.

Il Milan spera di poter contare sulla presenza di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese ormai manca all’appello da quaranta giorni, a causa dell’infortunio subìto al tendine d’Achille. La possibilità di vederlo in campo contro gli azzurri è davvero minima, ma resta acceso un piccolo spiraglio. Nella giornata di ieri infatti l’attaccante ha svolto un allenamento personalizzato sul campo. Nella prima parte ha lavorato da solo e poi nella parte conclusiva si è unito al resto del gruppo per qualche minuto. Oggi è la giornata decisiva per capire se il bomber rossonero sarà tra i giocatori convocati per il match campano. Lo staff medico è chiamato a valutare le condizioni dello svedese e a vedere come risponde il suo fisico.

Rimane accesa una piccola speranza di vederlo nella lista dei convocati, soprattutto perché la partenza per Napoli è fissata per domani mattina. L’11 rossonero ha ancora una giornata per prepararsi al meglio e unirsi ai suoi compagni. Il giocatore non sarebbe pronto per scendere titolare contro i partenopei, ma avrebbe nelle gambe 10-15 minuti – che potrebbero rivelarsi comunque utili. Oltre alle sue prestazioni e ai suoi gol, al Milan manca la sua personalità. La mentalità dell’attaccante può fare la differenza soprattutto per spronare i compagni di squadra in una trasferta così delicata.