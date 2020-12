Ibra out. Maldini chiude per il sostituto. Domani le visite mediche?

MILANO – Il 2020 di Zlatan Ibrahimovic è finito. La risonanza alla quale si è sottoposto lo svedese ha evidenziato una soffusione emorragica nel contesto del muscolo soleo. Un esame di controllo verrà effettuato non prima di 10 giorni. La speranza è quella di vederlo in campo nuovamente per gennaio. L’assenza dell’ex PSG e Barcellona però ha evidenziato la necessità dei rossoneri di ingaggiare un attaccante di riserva. Secondo quanto riportato da Daniele Longo il d.t. del Milan, Paolo Maldini, avrebbe chiuso per Samuele Longo de L.R. Vicenza, tanto che già domani l’ex Inter si potrebbe sottoporre alle visite mediche. Ecco il post completo del giornalista:

