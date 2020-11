MILANO – Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Zlatan Ibrahimovic non farà ritorno in Nazionale. Una uscita sui social dell’attaccante svedese aveva posto in essere l’annosa questione, ma stando a quanto filtra dal Milan e dalla Federcalcio svedese, nell’aria non c’è nessuna pre-convocazione e Ibra resterà a Milanello continuando ad allenarsi con i compagni che non partiranno per i rispettivi ritiri nazionali.