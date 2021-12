Ibrahimovic: “Con il Napoli era fatta, ma poi De Laurentiis cacciò Ancelotti”

Alla vigilia della gara di stasera tra il Milan e il Grifone di Sheva, Ibra ha rilasciato un'intervista per il Corriere della Sera.

Sugli allenamenti: "All’inizio in allenamento non correva nessuno. Li ho affrontati uno per uno, e non in disparte, davanti agli altri. In allenamento bisogna ammazzarsi di lavoro. Se io corro, se io mi ammazzo, il mio compagno correrà e si ammazzerà per me. L’hanno capito tutti, tranne uno. Leao all’inizio non mi dava retta. Ci è arrivato per conto suo. Infatti è migliorato molto".