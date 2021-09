Ibra infortunato, ma Andersson lo convoca: “Ci darà una grande mano”

Janne Andersson, c.t. della Svezia, ha deciso di convocare Zlatan Ibrahimovic, nonostante il rossonero sia ancora infortunato.

Il Milan in questa stagione ha dovuto fare a meno di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese infatti ha giocato pochissime partite con i rossoneri, mettendo a referto, però, un gol contro la Lazio. L'ex Manchester United e Paris Saint Germain, dopo aver rinnovato il suo contratto con il club di via Aldo Rossi, ha dovuto rinunciare all'Europeo con la Svezia per l'infortunio di maggio (poi operato) e anche all'importantissima e sentitissima sfida di Champions League contro il Liverpool. E questa sera guarderà l'esordio casalingo dei rossoneri a San Siro contro l'Atletico Madrid dalla tribuna. Eppure nonostante il suo ritorno in campo sia previsto dopo la sosta delle Nazionale, il c.t. della Svezia Janne Andersson ha deciso di convocare il rossonero.