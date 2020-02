MILANO – Il Verona può diventare la 29ª squadra contro cui Zlatan Ibrahimovic va a segno in Serie A: in generale, l’attaccante del Milan ha trovato la via del gol contro 76 squadre differenti nei cinque maggiori campionati europei, già un record dall’inizio del 2000. Alle spalle di un club storico come quello rossonero, si posizione, nemmeno tanto sorprendentemente, Cristiano Ronaldo, a 75.