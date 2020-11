IBRA FC: la squadra di Zlatan con Ibra allenatore, (unico) giocatore e… arbitro

Milan, "nasce" l'Ibra FC

MILANO – Lo chiariamo subito: non è una squadra vera e propria. L’Ibra FC non esiste e, con ogni probabilità, non esisterà dato che… beh, Zlatan Ibrahimovic dovrebbe svolgere contemporaneamente 13 ruoli.

Il fuoriclasse del Milan ha pubblicato sulle Stories di Facebook, infatti, un campo di calcio che ritrae la formazione tipo del suo team: c’è Ibrahimovic allenatore, c’è Ibrahimovic portiere, difensore, centrocampista, attaccante nel suo 4-3-1-2 e c’è Ibrahimovic… arbitro!. Zlatan è ovunque sia nel virtuale che sul campo da gioco, viste le sue prestazioni fenomenali.