Ibra a DAZN: “Fischi? Più ci sono e più mi carico. Scudetto? Ci crediamo””

Ecco le parole di Zlatan Ibrahimovic ai microfoni di DAZN dopo la vittoria del suo Milan contro la Roma di José Mourinho

Dopo aver segnato il gol numero 150 in Serie A e il numero 400 in tutti i campionati, Zlatan Ibrahimovic è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il match contro la Roma. Ecco le parole dello svedese

"Oggi grande partita. Abbiamo giocato con tanta fiducia. È una grande vittoria, sapevamo che non sarebbe stato facile. Bisogna continuare con questa fiducia e con questo ritmo".

Sulla vittoria: "Vogliamo vincere lottando fino alla fine; con uno in meno non era facile: abbiamo dimostrato grande carattere. Sappiamo anche soffrire. I ragazzi in campo hanno fatto una grande partita".