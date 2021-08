Ibra assente, spazio a Giroud: ma occhio all’errore della scorsa stagione

Per le prime due giornate di campionato non ci saranno dubbi: il centravanti titolare del Milan sarà il francese, arrivato dal Chelsea.

Redazione Il Milanista

Il Milan inizierà il campionato con Olivier Giroud come punta. Sulle spalle dei 193 cm di Giroud poggeranno, dunque, gran parte delle speranze offensive dei milanisti per i primi due match di campionato. Zlatan Ibrahimovic, operato infatti lo scorso giugno, a Roma, al ginocchio sinistro, non ce la farà per l'inizio del campionato. All'attaccante del Milan non è bastata la terapia conservativa per guarire dall'infortunio rimediato lo scorso 9 maggio nel match contro la Juventus, da qui la scelta di intervenire chirurgicamente.

Ma Giroud è pronto e lo fa percepire. Il 9 francese ha infatti così parlato::"Vogliamo giocare una grande Champions ovviamente, è una grande cosa tornarci per il club e per tutti i tifosi, so quanto è bello giocare questa competizione e vogliamo renderli orgogliosi di noi. È presto - ha spiegato Giroud dopo l'amichevole contro il Real Madrid - per dire dove vogliamo arrivare, se ai quarti piuttosto che in semifinale, prima pensiamo alla fase a gironi, ma abbiamo buone possibilità di arrivare lontano. Pensiamo ad andare avanti e migliorare dove possiamo. Allo stesso modo penso che abbiamo molte speranze per lo scudetto, dovremo partire forte, ma siamo affamati".

Per lo svedese, invece, bisognerà attendere settembre. L'11 rossonero ha iniziato in questi giorni ad allenarsi individualmente, aggiungendo al suo lavoro anche le vasche di sabbia. Impossibile, però, vederlo in campo per le prime due giornate di campionato. È molto più probabile che Ibrahimovic rientri subito dopo la sosta per le nazionali di settembre, tornando a disposizione di Stefano Pioli e del suo Milan per la terza giornata di Serie A e per la prima storica giornata della fase a gironi di Champions League. Occhio però a non cadere nell'errore della scorsa stagione, dove due attaccanti avanti con l'età, infortunati insieme, costrinsero Pioli a scelte diverse e riempitive che non sembra hanno portato i frutti sperati. Maldini, infatti, cerca ancora un attaccante giovane da affiancare ai due bomber rossoneri.