Ibra al Milan: ecco svelati tutti i dettagli del contratto

MILANO – Ibra al Milan è ormai cosa fatta e col passare delle ore sono state reste note anche le particolari postille presenti sul contratto dello svedese. Intanto sappiamo che si terrà venerdì 3 gennaio, alle ore 10, la conferenza stampa di presentazione dell’ormai ex MLS. Sì prevede una partecipazione in massa dei tifosi. Nel frattempo sono emersi nuovi dettagli del suo contratto: il campione svedese guadagnerà 3,5 milioni fino al prossimo giugno più 500 mila euro in caso di qualificazione nelle coppe europee del Milan. qualora poi lo svedese dovesse raggiungere e superare il 50% delle presenze, otterrebbe un ulteriore rinnovo fino al 30 giugno 2021.