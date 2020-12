I numeri del Super Milan di Pioli: in Europa nessuno come lui

MILANO – Stefano Pioli è statO in discussione per diversi mesi, quando il club aveva in mente di apportare una grande rivoluzione affidandosi al manager tedesco Ralf Rangnick. Ma le cose fortunatamente sono andate in maniera diversa. Addirittura nell’anno dell’ultimo scudetto 2010-11, il Milan aveva solamente 17 punti dopo nove turni. Nessuno in serie A ha avuto la media del Milan da gennaio ad oggi. In 41 gare complessive hanno conquistato ben 92 punti, per una media di 2.24 punti a partita. Il Milan è poi l’unica squadra in testa alla classifica nei top 5 campionati europei a non aver perso.