Higuain: “A Miami ho trovato la tranquillità che cercavo”

Ecco le parole dell'ex attaccante di Milan, Chelsea, Juventus, Napoli e Real Madrid Gonzalo Higuain ai microfoni di Tyc Sports

Oggi l'argentino continua a giocare e lo fa in MLS con l'Inter Miami. Ecco le sue parole a Tyc Sports sulla nazionale argentina e sul campionato americano "Ho lasciato la Nazionale sapendo di aver dato il massimo, non voglio tornare sapendo di non poter dare il 100%. Il calcio argentino è cambiato: ai miei tempi per lasciare un club come il River Plate serviva l'offerta da parte del Real Madrid, oggi non si aspettano più i grandi club. Se arriva un'offerta dalla Cina, i giocatori ci vanno. Ogni volta che nasce un talento in Argentina, va via in fretta".