Hernandez: “Starei per sempre al Milan se potessi. Real? Non penso a un ritorno”

MILANO – Il terzino rossonero Theo Hernandez ha rilasciato un'intervista a El Transistor. Il francese è tornato sulla sua esperienza al Real Madrid: "Non so se hanno rimpianto la mia partenza a Madrid. Sono arrivato al Real molto giovane e non ho avuto minuti. È stato complicato perché non avevo la fiducia che ora ho. Da quando sono al Milan sto giocando abbastanza bene. Non mi vedo tornare al Real. Potessi, starei per sempre al Milan".