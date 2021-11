Henry a Adli: “Sei migliorato tanto. Ti aspetto al Mondiale”

Ecco le parole che Thierry Herny ha detto al promesso sposo del Milan Yacine Adli al termine della sfida tra Bordeaux e PSG

Il Milan in estate si è assicurato uno dei gioielli più promettenti del calcio francese. Si tratta del centrocampista del Bordeaux Yacine Adli che, nell'ultima partita, ha messo a referto un assist contro il PSG.

Parole che hanno provando una reazione del futuro rossonero: "Capisco perfettamente. L'anno scorso abbiamo avuto una stagione difficile e abbiamo imparato la lezione. Ora stiamo ricostruendo e abbiamo bisogno di tempo e sappiamo però che dobbiamo sbrigarci. Non è un discorso personale ma collettivo, ci sentiamo più uniti, più responsabilizzati."

Al momento Yacine Adli non è mai stato convocato in Nazionale maggiore da Didier Deschamps, ma chissà che la fiducia dell'ex bomber non possa influenzare l'ex tecnico della Juve.