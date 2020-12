Hauge verso una maglia da titolare in Europa League

MILANO – Hauge è una delle grandi sorprese del Milan: un giocatore arrivato e che piano piano si sta ritagliando sempre più spazio. Il norvegese, nonostante le poche occasioni avute, è riuscito anche a segnare sia in campionato che in Europa League. Nella sfida di giovedì sera, contro lo Sparta Praga, Stefano Pioli vuole vedere i progressi dell’ex Bodo/Glimt schierandolo in campo dal primo minuti. Hauge avrà una grande occasione per dimostrare tutto il suo valore. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<