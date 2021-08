Hauge, tutto fatto per un addio precoce: presto le visite mediche

Il giovane norvegese classe 1999 è ormai pronto a lasciare la città che lo aveva accolto solo un anno fa.

Redazione Il Milanista

Sempre più lontano da Milano il futuro di JansPetterHauge. Il 21enne esterno offensivo norvegese ha collezionato 24 presenze, 5 gol e un assist nella sua prima stagione milanista. Anche se non gli dispiacerebbe rimanere a Milano, Hauge ha voglia di giocare con continuità e in rossonero non ha questa possibilità. Vede così di buon occhio un trasferimentoinBundesliga, campionato nel quale può giocare con continuità ed essere valorizzato. Il Milan qualche giorno fa aveva rifiutato la prima offerta per lui dell’Eintracht di 8 milioni di euro.

L'OFFERTA DECISIVA - Ora però è arrivato il rilancio decisivo con i tedeschi che si sono avvicinati alle richieste della società rossonera: l'operazione si sta chiudendo a titolo definitivo per una cifra complessiva, tra parte fissa e bonus, di 12 milioni di euro. Affare arrivato ai dettagli, l'Eintracht si mette al riparo dall'inserimento di altre squadre. Sull'attaccante norvegese infatti c'era anche il Wolfsburg. Contestualmente i rossoneri hanno tolto Leao dal mercato. A meno da offerte da capogiro, la sensazione è che da via Aldo Rossi vogliano tentare un ultimo anno per farlo esplodere. Come spiega questa mattina La Gazzetta dello Sport, è praticamente tutto fatto per il trasferimento in Germania del norvegese, manca solo da definire il giorno in cui il giovane attaccante farà le visite medicge con il club tedesco.

I numeri dell'unica stagione in Italia

Hauge quindi dopo un solo anno in Italia saluta la Serie A, arrivato nella scorsa finestra estiva di mercato, dopo la gara con il Bodo Glimt, dove impressionò Maldini e Massara. Operazione da 4 milioni di euro, 24 presenze, 5 goal e un assist. Questi sono i numeri nell'unico anno italiano del norvegese, che dopo 365 giorni costa tre volte tanto. Una plusvalenza per il club meneghino, fondamentale per le casse societarie e per le prossime operazioni in entrata.