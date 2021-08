Hauge su Instagram: “Pronto per questa nuova sfida”

Hauge saluta il Milan e passa all'Eintracht Francoforte. Ora il Milan potrà tornare sul mercato e completare la rosa di Pioli

Il Club ringrazia Jens Petter per la professionalità sempre dimostrata e gli augura il meglio per il futuro personale e professionale.

Il ragazzo classe '99 si trova già in Germania e da ha postato alcune foto con la sua nuova maglia (sempre rossonera) e il commento: "Sono pronto per questa sfida". Ecco il post completo del norvegese.

Dunque dopo appena una stagione (11 mesi) le strade dell'ex esterno del Bodo/Glimt e del Milan si separano. A commentare il passaggio in Germania di Jens Petter Hauge è intervenuta, ai microfoni di MilanNews.it Elisabeth Knapstad Angioni, corrispondente per l'Italia per il canale scandinavo TV2.

“Lui essendo nato e cresciuto nella città di Bodo è molto legato a quella squadra e quella città. Nonostante ciò era felicissimo di essere al Milan ed è grato al club per l’opportunità che gli è stata concessa. È molto giovane, avrebbe voluto giocare di più, ma comunque capisce che nei rossoneri la competizione per un posto in squadra è molto alta. Dopo essere stato fermo nelle ultime 9 partite, - continua Elisabeth Knapstad Angioni - anche lui aveva capito che era meglio cercarsi un altro club. In ogni caso per Hauge è un grande onore essere stato acquistato dal Milan perché in questo modo è arrivato ad un livello nel calcio europeo che prima poteva solo sognare”.