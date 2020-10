Hauge: “Qui grandi giocatori, devo lavorare al massimo per essere all’altezza. Vogliamo alzare l’asticella”

MILANO – Oggi è stato il giorno della presentazione di Jens Petter Hauge, neo acquisto del Milan. Il norvegese ha parlato così in conferenza stampa:

DA SAN SIRO A… SAN SIRO – “È stato bellissimo giocare a San Siro con il Bodø/Glimt, è stata una grandissima esperienza affrontare il Milan a San Siro. È stato bello dimostrare le mie qualità contro una squadra così forte, poi è stata la scelta giusta quella di tornare e di vestire la maglia rossonera. Il Milan mi aveva cercato già prima della partita di Europa League, dopo quella gara ci siamo avvicinati sempre di più fino al trasferimento; mi avevano cercato anche diversi Club italiani. Sono ambizioso, per questo ho deciso di venire qui. Ci sono grandi giocatori e dovrò lavorare al massimo ogni giorno per essere all’altezza“.

IL RUOLO E LE CARATTERISTICHE – “Posso giocare in diverse posizioni, da ala o più centrale, da trequartista o al fianco di un attaccante. Mi piace avere la palla, essere pericoloso in attacco e far divertire i tifosi. Non mi spaventa la concorrenza, la “competizione” di squadra è una motivazione in più per crescere e migliorare“.

LA SQUADRA – “In questa stagione possiamo fare molto bene, la qualità di squadra e tanta e possiamo fare davvero grandi cose. Vogliamo alzare l’asticella, raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi. Speriamo che questo sia l’inizio di un percorso importante e positivo“.

EMOZIONE DA DERBY – “Avevo giocato il mio ultimo Derby in Norvegia, è stato nuovo e bello vivere il Derby di Milano. Per me è stata una grande esperienza assistere a una partita del genere e vedere tutti quei tifosi fuori dallo stadio. Spero di essere protagonista nei prossimi Derby“.

IL CALCIO NORVEGESE – “La Norvegia ha molti giovani che stanno crescendo, tutti hanno voglia di debuttare a grandi livelli e in tanti lo stanno facendo. È positivo essere un giocatore norvegese in questo particolare periodo storico, ho imparato molto da diversi miei connazionali. Håland è un mio amico, ci siamo parlati e mi ha detto di lavorare sodo e divertirmi“.