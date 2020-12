Hauge o Brahim Diaz? Il dubbio di Pioli

– Dubbi di formazione per Stefano Pioli in vista del match di oggi contro il Sassuolo. Il tecnico non ha ancora sciolto i dubbi su chi sarà il titolare della fascia sinistra. Due nomi per una maglia da titolare: Hauge o Brahim Diaz. Secondo quanto riportato da Tuttosport Pioli dovrebbe affidarsi allo spagnolo con l’ex Bodo/Glimt pronto a subentrare in campo a gara in corso.