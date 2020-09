Hauge: 48 ore decisive per il trasferimento

MILANO – Il Milan e il Bodo/Glimt continuano a lavorare per il trasferimento in rossonero del giovane Jens Petter Hauge. Il calciatore e il suo entourage hanno già dato il loro benestare al trasferimento all’ombra del Duomo e il club norvegese ha dato priorità al club rossonero visto i molti club che hanno manifestato interesse per il classe ’99: Manchester City, Brighton e i due club della Red Bull.

48 ORE DECISIVE – I contatti tra le parti continuano senza pausa per trovare sia l’accordo economico sia le tempistiche. Infatti il Bodo/Glimt vorrebbe tenere il giocatore fino alla fine del campionato (ovvero dicembre n.d.r.) e puntare al titolo, mentre Pioli lo vorrebbe a subito a Milano per lavorare sull’inserimento graduale in squadra. Saranno 48 ore decisive per il Milan e per futuro del ragazzo.