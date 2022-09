Gol al volo, Erling Haaland confessa la sua fonte d’ispirazione

I video del goal di Erling Haaland stanno facendo il giro del mondo. Il centravanti norvegese da quando ha iniziato a giocare non ha mai smesso di trovare la via del gol.

Qualcuno aveva pensato che in Premier League , con la maglia del Manchester City, le cose sarebbero cambiate, che avrebbe trovato difficoltà, con il gioco di Guardiola, a trovare la via della rete.

Ma Erling ha subito smentito tutti ed i numeri continuano a dargli ragione. In sei partite di Premier League, i centri sono stati ben dieci; in Champions League, invece, tre goal in due gare. Mercoledì è arrivato anche la classica rete dell’ex, contro il Borussia Dortmund.