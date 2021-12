Milan – Sirene inglesi per Rafael Leao, il City fa sul serio

Il portoghese Rafael Leao, sarebbe finito nel mirino di un top club europeo. Ovvero il Manchester City del tecnico Pep Guardiola.

Il talento di Rafael Leao è ormai sotto gli occhi di tutti. Il portoghese ha estreme qualità che gli permettono di compiere prodezze uniche, anche grazie alla sua ottima velocità. E' un calciatore fondamentale nello scacchiere tattico del mister Stefano Pioli, in quanto è molto imprevedibile ed è in grado di sbloccare partite ferme sullo 0-0. La stagione dell'esterno offensivo finora è impeccabile, il lusitano oltre alle prestazioni continue, ha incrementato anche il minutaggio. Leao ha collezionato ben 15 presenze trovando per 4 volte la via della rete in questo campionato, prova di una sua crescita. Dopo le ottime prestazioni del calciatore, diversi club europei si sono mossi per chiedere informazioni aggiuntive. In prima linea vi è il Manchester City, secondo la stampa inglese infatti Pep Guardiola si sarebbe innamorato del classe 99', tanto da voler fare un tentativo già nella prossima sessione di mercato.