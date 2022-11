Guardiola replica le parole di Zlatan: “Può scrivere un altro libro”

Pep Guardiola ha replicato in conferenza stampa alle parole al veleno di Zlatan Ibrahimovic. Di seguito le parole del tecnico dei Citizens

Redazione Il Milanista

Zlatan Ibrahimovic a Barcellona non ha fallito ed i numeri parlano chiaro: ben 22 gol in sole 46 presenze. L’esperienza al Camp Nou è durata solamente un anno, a causa del rapporto tra il totem svedese con Pep Guardiola. Non vi era quindi la possibilità di continuare a convincere in Catalogna. Fu il Milan nell’estate 2010 a riportare il centravanti in Italia.

Nel corso degli anni non sono mancate critiche dello svedese nei confronti dell’allenatore. Recentemente è tornato all’attacco in un’intervista concessa a Canal+ nella quale gli era stato chiesto se Guardiola sarebbe riuscito a migliorare Erling Haaland: “Dipende dall’ego di Guardiola, se lo lascerà diventare più grande di lui oppure no. A me non ha permesso di migliorare ed è successo anche a molti altri“.

Zlatan ritiene Guardiola un allenatore con un grande ego e che può anche bloccare la crescita di qualcuno dei suoi calciatore. Lui si è sentito un po’ frenato quando ha indossato la maglia del Barcellona e se lo è ritrovato come allenatore.

Guardiola, oggi tecnico dei Citizens, non poteva non rispondere alle parole di Zlatan e si è così espresso in conferenza stampa: “Ha completamente ragione. In questo club, in questa squadra, il mio ego è al di là delle prestazioni dei calciatori. A me non piace quando Haaland segna tre gol e i riflettori sono per lui. Sono davvero molto geloso. Infatti gli ho detto di segnare più reti, voglio che il The Sun e il Daily Mail parlino solo di me. Ha ragione Ibra, mi conosce perfettamente: può scrivere un altro libro”.