Guagni: “Ultimo mese e mezzo di fuoco ma vogliamo arrivare in Champions”

Ecco le parole della calciatrice rossonera Alia Guagni ai microfoni di Milan Tv

"Sono passati tre mesi da quando sono qua e il bilancio è sicuramente positivo. Ci sono state tante cose belle, Tanti pro. Qualche contro come un piccolo acciacco e qualche punto perso un po' così però sicuramente un bilancio positivo che fa ben sperare. Sono tornata in Italia qua al Milan e il gruppo mi ha comunque accolto benissimo e mi sono trovata fin da subito. Abbiamo un'unione davvero speciale che penso si veda anche in campo. E in parte me l'aspettavo perché conoscevo tante ragazze. Poi però dipende sempre da come ti approcci, come arrivi. E penso che tra di noi ci sia stato subito feeling. Riuscire ad unire un gruppo con giocatrici esperte e giovani promettenti è una forza della squadra. Le ragazze che abbiamo, sono ragazze che si mettono sempre a disposizione che stanno lavorando davvero bene e lo fanno vedere anche in campo. Quindi questo, anche in chiave futura, darà una gran mano. Oramai la mia carriera ho fatto un po' tutti i ruoli e l'essere duttile è un mio punto di forza, perché comunque mi so adattare abbastanza bene. Poi magari ci sono ruoli in cui rendo di più. Però poi quel che serve per la squadra mi metto a disposizione. E' importante avere una compattezza di squadra e la nostra squadra è brava a difendere, ma non soltanto con i difensori: difendiamo tutte e questo fa la differenza. Dobbiamo essere brave anche ad attaccare e quello a volte lo siamo, però dobbiamo essere più ciniche e ci stiamo lavorando e arriveremo. Abbiamo l'ultimo mese e mezzo di fuoco. Ci sono ancora delle partite da giocare, quindi finché ci sono partite da giocare noi ci crediamo. La squadra ha tanta voglia di dimostrare, nonostante gli alti e i bassi, di lottare fino all'ultima partita per giocarci un posto in Champions League, anche se è difficile perché non dipende solo da noi, però ci proveremo. Contro il Pomigliano non sarà una partita semplice, ma come non lo è nessuna. Quest'anno la Serie A ha fatto vedere che ci sono partite che magari sulla carta sembrano scritte ma che poi dopo in campo cambiano, quindi sarà da affrontare con la massima concentrazione anche perché dopo un periodo di sosta è sempre un po' più difficile rientrare e avere i ritmi giusti. Quindi massima concentrazione e prepararla bene perché sappiamo dove vogliamo arrivare".