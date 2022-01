Incredibile Greenwood: lo United lo sospende per violenza domestica!

Il Manchester United avrebbe sospeso Greenwood. La società inglese ha dei motivi validi. Ecco di cosa si tratta

“Siamo a conoscenza delle immagini e delle accuse che circolano sui social media. Sono in corso le indagini per stabilire le circostanze complete”. La polizia fa sapere così alla stampa sul caso Grenwood. Il Manchester United rifiuta invece qualsiasi tipo di commento. Tuttavia i red devils fanno sapere di non perdonare la violenza di nessun tipo. Grenwood è stato sospeso dal Manchester United fino ad una prossima comunicazioni in merito.