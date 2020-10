Graziani: “Nessuna squadra può regalare sei giocatori al Milan, anche se nelle palle in uscita…”

MILANO – L’ex attaccante di Torino e Roma Ciccio Graziani è intervenuto ai microfoni di SportMediaset, dove ha commentato il rendimento della squadra di Pioli. Ecco le sue parole: “Ottimo Milan. Ha avuto momenti nella ripresa in cui perdeva molte palle in uscita. Poi anche l’Inter si è stancata. Ma nessuno può permettersi di regalare sei giocatori al Milan in questo momento. Il Milan vince spessissimo.”