Gravina: “Mancini? Tutti auspicano che il progetto possa andare avanti”

MILANO – “Mancini? C’è un dato oggettivo, ha fatto bene e tutti gli italiani auspicano che questo progetto possa andare avanti. Non c’è nessun problema per lui e nessun problema per noi. Non abbiamo parlato di date e di scadenze, non ci sono problemi. E’ positivo per noi già l’idea che si debba parlare con due anni di anticipo del rinnovo dell’allenatore“, così il Presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato del rinnovo di Roberto Mancini al termine del Consiglio Federale. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<