Gravina: “Non è la qualificazione ai Mondiali a pesare sul futuro di Mancini”

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina ha parlato di Roberto Mancini e del suo futuro in Nazionale.

Redazione Il Milanista

Tra pochi mesi ci saranno i play-off da dentro o fuori in vista dei prossimi Mondiali in Qatar. L'Italia dovrà affrontare prima la Macedonia del Nord in gara secca e poi, se vincesse quel match, potrebbe trovare sul proprio cammino il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Una situazione non facile per l'Italia che comunque ci crede. Dopo la vittoria degli ultimi Europei la consapevolezza tra gli Azzurri è notevolmente aumentata e ora il pensiero è che si può battere chiunque con la giusta cattiveria e concentrazione. Il presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Gabriele Gravina, ha parlato del commissario tecnico della Nazionale italiana Roberto Mancini e del suo futuro.

Le parole di Gravina su Mancini

Intervistato in esclusiva al Corriere dello Sport ha parlato Gabriele Gravina che su Roberto Mancini ha detto: “Se tutto dipendesse dai risultati, la vittoria agli Europei varrebbe quanto un bonus di quattro anni. Ma non tiro io i calci di rigore. Il sistema che ho trovato non aveva prospettive. Oggi siamo nel cuore di un rinnovamento che non si fermerà, a prescindere dai risultati. Certo, mi dispiacerebbe non centrare il risultato, ma non sono preoccupato per me. Vado avanti. Il percorso avviato con Mancini non è legato a un singolo risultato. C’è un progetto che ha già dato risposte importanti, in termini di entusiasmo e rilancio dell’immagine della Nazionale”. Queste le parole del presidente della FIGC, Gabriele Gravina su Roberto Mancini e sul suo futuro in Nazionale.

