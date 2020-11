Gravina: “L’Italia non sta facendo una bella figura internazionale: siamo gli unici con questi problemi”

MILANO – Il Presidente della FIGC Gabriele Gravina, al termine del Consiglio Federale, è intervenuto sulla questione ASL-Nazionale, dopo che alcune Aziende Sanitarie hanno impedito di Fiorentina, Roma e Lazio di poter rispondere alla convocazione di Mancini: Ecco le sue dichiarazioni: “Sono preoccupato per il mancato coordinamento di alcune ASL, perché la mancata disponibilità di calciatori a livello internazionale comporta delle sanzioni. Ci siamo mossi con i ministri competenti. L’Italia da questo punto di vista non sta facendo una bella figura internazionale. Lo dico con amarezza e rammarico. Siamo l’unica federazione in Europa che ha problemi di questo tipo”.